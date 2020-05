Satin: "Osimhen? Piace in particolare ad un club inglese: nel Lille c'è un altro nome interessante per il Napoli"

Calciomercato Napoli - Bruno Satin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Osimhen è un calciatore forte e di grande prospettiva. In Belgio ha fatto quasi venti gol, si sta confermando in Francia ma il prezzo del cartellino richiesto dal Lille è troppo alto per il Napoli. Malcuit ha recuperato, sta lavorando duramente e sarà a disposizione di Gattuso per il finale di stagione. No sarà facile perché c’è Di Lorenzo che sta facendo bene, è stato recuperato Hysaj ma Kevin vuole dare il suo apporto alla squadra. Su Osimhen c’è l’interesse di diversi club della Premier come il Tottenham. Sappiamo che il campionato inglese ha un fascino più forte rispetto alla SerieA. #Sarr non è un calciatore da #Napoli,#Gabriel invece è un prospetto interessante”