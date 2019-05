Sarri, lo scopritore Cardini svela a CN24: "Mi ha sempre detto che la Juve fosse il suo esempio"

Nario Cardini, ex dirigente della Sansovino che ha lanciato Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda sul 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“I tifosi del Chelsea si aspettavano risultati e un gioco scintillante. E questo al 100% non si è visto se non in misura minore. Poi lui ha un rapporto particolare con la stampa e non ha creato quel feeling particolare per essere amato dalla tifoseria.

Ma meglio di così non poteva fare con il Chelsea.

Sarri alla Juve? Tutto è possibile, è un professionista. Ma Sarri è un cavallo da Palio di Siena, molto sanguigno, irrequieto. Per immagine, rapporto con la stampa non so se alla Juve accetteranno questo tipo di compromesso. Se lo fanno porterà gioco e risultati. Lui non si adeguerà mai alla Juventus, sarà la Juve a doversi adeguare a lui se lo vuole prendere. Io lo stimo molto e la cosa è reciproca.

Sarebbe un tradimento dopo il Napoli? Capisco che i napoletani si sentano traditi, ma parliamo di professionisti. Impossibile pensare che uno si leghi in eterno ad una sola squadra.

Quando parlavamo di una società che operava ai massimi livelli, sia io che lui parlavamo come esempio della Juventus”