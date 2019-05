Sarri alla Juve, Zazzaroni: "Al 90%! Ho viaggiato con Allegri, mi ha detto che secondo lui lo prendono"

Clamorose novità Juve sul nuovo allenatore. A Radio 24, durante Tutti Convocati, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Leggo di Guardiola alla Juve e che si trova a Milano e allora lo chiamo, era ad Abu Dhabi. L'ho scritto e mi hanno offeso in tanti. Penso che ci sia un quadro di disinformazione, i social sono produttori di disinfarmazione. Io ho parlato con il diretto interessato, non ci pensa minimamente a lasciare a lasciare l'ambiente City dove può parlare spagnolo perchè è circondato da persone che conosce. L’allenatore della Juventus? 90% Sarri per me, tutte le strade portano li. Ho viaggiato con Allegri, mi ha detto "secondo me prendono Sarri”, l'ho visto veramente tranquillo Max, come se si fosse tolto un peso. Ho certezze perchè di Guardiola mi fido, mi ha detto personalmente delle frasi che sono come sentenze non delle supposizioni. La Juventus non ha interesse a smentire, la Borsa sale infatti. Sarri soluzione più praticabile per una squadra che cambierà molto poco. Inzaghi credo sia passato un po' nel dimenticatorio, Pochettino è un'incognita e tutte le strade portano a Sarri alla Juventus”