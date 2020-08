Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: "Finalmente ce ne siamo sbarazzati"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Paul Scholes, ex calciatore del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport commentando la cessione di Sanchez a titolo definitivo all'Inter:

"Finalmente ci siamo sbarazzati di lui, la campagna acquisti dopo Ferguson è stata terrificante e il cileno ne ha fatto parte. Alexis all'Arsenal sembrava un ottimo calciatore, anche al Barcellona, ma per qualche motivo a Manchester non ha funzionato. Spero che il club non commetta altri errori come Sanchez nei prossimi mercati"