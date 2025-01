Salvatore Esposito:"Kvaratskhelia? Se si è arrivati a questo punto i motivi sono due"

Salvatore Esposito, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Ringrazio tutti perchè so che è piaciuto molto la serie Piedone. Non ho voluto imitare Bud Spencer, anzi il mio è stato un omaggio. Quest'anno dobbiamo iniziare le riprese per la seconda stagione. Il mio libro "Le streghe di Lourdes" sta andando molto bene. E' il terzo romanzo che chiude la triolgia delle streghe, molti stanno recuperando anche gli altri due e sto progettando una trilogia cinematografica tratta dai tre libri. Il Napoli ha preso solo 12 gol in 20 giornate, di cui 7 subìti in tre gare contro Verona, Atalanta e Lazio, le uniche tre sconfitte in campionato.

Mi dispiace per l'addio di Kvaratskhelia, ma se si è arrivato a questo punto è perchè il georgiano ha avuto una richiesta importante dal PSG e anche dal punto di vista tattico non era fondamentale. L'unico imprescindibile in questo modulo, il 4-3-3 di Conte molto offensivo, sia Politano, capace di dare equilibrio anche in fase difensiva, cosa che non fanno Kvara, Ngonge e Neres. Al posto del georgiano Garnacho mi piace molto, ma io prenderei di corsa Lookman, anche se non credo che a gennaio l'Atalanta se ne priverebbe. Bisogna capire se a gennaio vogliano prendere un calciatore più duttile e che possa fare la riserva, lasciando Neres e Politano come titolari.

Questi ultimi fanno un lavoro importante, con il brasiliano che è molto incisivo, e credo che un giocatore come Garnacho sia possibile anche per farlo adattare nello spogliatoio e nel sistema di Conte. Neres è l'esterno più forte della Serie A insieme a Lookman ed è difficile metterlo in panchina. Credo che a Bergamo vedremo un Napoli diverso rispetto a quello dell'andata e che il centrocampo azzurro sia il più forte della Serie A, anche più completo di quello dell'Inter, con Anguissa e McTominay che stanno trovando anche il gol e con Lobotka che fa girare la squadra.

I tre centrocampisti fanno da schermo ad una difesa che così riesce a mettersi bene in posizione durante le azioni offensive. Temevamo tutti l'assenza di Buongiorno e Juan Jesus in campo, ma la differenza quasi non si sta vedendo, a dimostrazione del grande lavoro di Antonio Conte. Non escluderei la sorpresa Dorgu, che a me non dispiacerebbe affatto. E' arrivato Billing come vice Anguissa. Secondo me servirà anche un vice McTominay, anche se Conte sta provando Raspadori in quel ruolo, e credo che se dovesse andar via anche Ngonge arriveranno due esterni".