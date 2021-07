Salernitana, Fabiani: "Fatto quanto chiesto dalla FIGC, in questa vicenda hanno parlato in troppi"

Ultime notizie calcio - Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato così della documentazione inviata ieri alla FIGC a proposito del nuovo trust. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“La Figc ci ha chiesto di fare delle integrazioni e chiarire alcuni punti e lo abbiamo fatto. Le parole di Gravina? Capisco quando si parli di sfumature alcune parole possano aver dato fastidio che alcune dichiarazioni, ad esempio quando si è parlato di sfumature. Purtroppo, e non parlo di Gravina, tutti hanno detto la loro tranne chi doveva farlo. Noi rispettiamo le istituzioni, abbiamo fatto quanto richiesto. Abbiamo dimostrato che il semestre finirà in attivo, da oggi chi andava in giro per pizzerie o alberghi dicendo di avere proposte dovrà parlare ai trustee. Abbiamo fatto quanto richiesto. Ci venivano indicate prescrizioni di terzietà e l’abbiamo date”.