Sal da Vinci a CN24: "Quella volta che registravo con Lucio Dalla in barca e ADL fece cadere tutto..." | VIDEO

Sal da Vinci è stato ospite della redazione di CalcioNapoli24 e, in esclusiva, a cuore aperto, ha parlato della sua carriera, della sua infanzia e del suo tifo per il Napoli rivelando diverse curiosità, tanti retroscena anche su Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e il suo rapporto di amicizia oltre che su Di Lorenzo e l'emozione della vittoria dello scudetto:

"Volevo fare un omaggio al grande Renato Carosone con una canzone scritta da Claudio Mattone nel 1989 che passò inosservata in un Sanremo. Incontrai Lucio Dalla, gli chiesi di riprendere questa canzone e lui mi chiese di raggiungerlo in barca per registrare. Io non avevo i mezzi per spostare lo studio in barca, ma lui mi tranquillizzò dicendomi che la sua barca era dotata di studio di registrazione. Mentre si registrava, cominciò a muoversi tutto: era arrivato Aurelio De Laurentiis che, con la sua barca si era accostato alla nostra, facendo cadere un po' di cose. Mi ricordo che Lucio uscì fuori e si mise a parlare con il presidente e naturalmente lo feci anche io: ci salutammo e scambiammo qualche parola".