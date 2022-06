Sabatini: "Koulibaly-Juventus? Spalletti farà resistenza e lo proteggerà! Sarebbe un colpo troppo pesante per il Napoli"

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

L’ex Salernitana parla di Kalidou Koulibaly e della possibilità che dal Napoli possa andare alla Juventus.

E se la Juventus dovesse prendere Koulibaly?

Perché?

«Perché conoscendo Spalletti farà una resistenza ardua immagino: perderlo sarebbe un colpo troppo pesante per il Napoli. Koulibaly non è solo il leader carismatico della difesa, è un capo della squadra. Per cui Luciano lo proteggerà»