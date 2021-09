Ronaldo cambia il volto dello United...anche a mensa: "Non si mangiano più i dolci"

Ultime calcio - Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United dodici anni dopo la sua prima esperienza sembra avere un impatto sul mondo dei Red Devils ben oltre le attese. Il portoghese sta cambiando il volto della formazione di Ole Gunnar Solskjaer non solo in campo, ma anche fuori. Iniziando dalla mensa. Curioso, in questo senso, l'aneddoto raccontato a TalkSport da Lee Grant, terzo portiere della formazione inglese:

"Da quando è arrivato Cristiano nessuno di noi ha più toccato i dolci e ha ripreso le pietanze previste. Uno dei miei compagni mi ha chiesto 'Cosa c'è nel piatto di Cristiano?' e siamo andati tutti a sbirciare cosa stesse mangiando e ovviamente abbiamo trovato i piatti più salutare a disposizione: quinoa, avocado e uova sode. Scelte che hanno complicato la vita di tutti, dato che nessuno ha più osato mangiare altro di fronte a lui".