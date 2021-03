Ultime notizie calcio Napoli - Il CEO della Roma Guido Fienga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport:

“La risposta della Serie A alla lettera di chiarimento sul rinvio di Juventus-Napoli è più ridicola della decisione. Ci è stato detto che la decisione del rinvio non necessita di motivazioni. A mio avviso le motivazioni non sono raccontabili. La Lega non ha accolto la richiesta di rinvio di Roma-Napoli”.