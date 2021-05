SSC Napoli, la radio ufficiale - Ritiro Dimaro, domani l'annuncio ufficiale del Trentino! Novità su De Ketelaere

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ricordo il 1994, il Napoli andò in Coppa Uefa con un gol di Di Canio ed eravamo felici come bambini. Adesso siamo arrivati a dodici anni consecutivi in Europa ed il Napoli è l’unica squadra in Italia con una striscia così lunga, come se fossimo abituati. Adesso per un ragazzino di 15 anni è normale vedere il Napoli in Europa.

De Ketelaere? Mi dicono che il Napoli sia un po’ più avanti di un semplice sondaggio. Anche il Real Madrid ha preso informazioni, così come squadre di Premier e Serie A.

Domani il Trentino Marketing annuncerà le date del ritiro estivo del Napoli con un comunicato ufficiale, possibile che si inizi il 16 luglio”