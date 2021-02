Repubblica, Tina a CN24: "Atalanta? Gattuso deve capire come sta Demme. Juric e Italiano intrigano De Laurentiis"

Il giornalista di Repubblica Pasquale Tina è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Atalanta-Napoli? I dubbi li possiamo sciogliere dopo l’allenamento, si può parlare di una difesa a quattro oppure Di Lorenzo centrale a tre con Hysaj e Mario Rui, in modo da sistemare Bakayoko in una mediana a due uomini.

Osimhen? Potrebbe giocare dal 1’ con la Juventus e non con l’Atalanta, Gattuso deve capire come sta Demme che sta giocando tanto e non so se possa riposare domani oppure no. Con la Juventus ci sarà la migliore formazione possibile, domani potrebbero giocare Bakayoko con Zielinski ed Elmas se giochi col centrocampo a tre. Fabian non ha i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Con Osimhen si potrebbero provare le ripartenze in fase offensive, non vedo un Napoli che aggredisce alto l’Atalanta ma nemmeno un Napoli troppo basso: ci saranno due linee strette, e poi sfruttare le ripartenze con Lozano e Osimhen. Dobbiamo solo vedere come deciderà di utilizzarli Gattuso.

Nuovo allenatore al posto di Gattuso? Un cambio in corsa può avvenire solo se crolli, se mantieni la barra dritta e lotti per la Champions puoi arrivare fino a fine campionato: cambiare a metà stagione comunque ti lascia meno mani libere per un nuovo progetto a cui De Laurentiis sta lavorando. Juric e Italiano intrigano il patron, ma vediamo cosa accade nelle prossime partite”