Sandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Meret è bravo, ma Ospina è un’altra cosa. Perdere Ospina sarebbe un punto debole per la prossima stagione. Ostigard mi piace moltissimo, può essere un grande acquisto".