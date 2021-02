Renica: "Napoli, gli errori difensivi sono allucinanti: si è dentro un meccanismo infernale, tre i punti da evidnenziare..."

Napoli Calcio - Alessandro Renica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I calciatori sono spremuti e spompati, anche chi è bravo soffre se giochi così tanto. Poi, in questo momento, non hai più calciatori di qualità in campo e gli errori difensivi sono allucinanti. Si è dentro un meccanismo infernale per covid, partite ravvicinate e pochi allenamenti. L'Atalanta non era in grande serata, ma in due mosse ha messo ko il Napoli".