Regione Campania, De Luca annuncia: "Documento obbligatorio per chi va al ristorante e controlli per chi viene in pullman dall'estero"

Ultime notizie - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato delle misure che sta prendendo l'autorità regionale per contenere il Coronavirus. Ecco quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino":

"Vogliamo fare in modo che nessuno scenda dai pullman senza un controllo, per chi viene dall'estero. Continuano ad arrivare pullman senza alcun controllo. Abbiamo rilevato che la la maggior parte dei focolai sono di importazione. Dobbiamo trovare forme di controllo preventivo. Noi dobbiamo essere attenti perché si apre l'anno scolastico. Ci stiamo preparando sia alle vaccinazioni di massa, sia ai vaccini antinfluenzali che agli screening sierologici che cercheremo di fare a tutto il personale scolastico. Parliamo di 180 mila test che dobbiamo fare. È evidente però che se non scatta un nuovo senso di responsabilità per i cittadini, è tutto vano. Mascherine sempre se c'è assembramento, è l'unica forma di protezione che abbiamo".

Nel consueto appuntamento sui social, poi, ha parlato anche di altre misure:

"L'altra ordinanza alla quale lavoriamo riguarda l'obbligo, per chi va al ristorante, di fornire un documento d'identità per ogni tavolo per ovviare agli imbecilli irresponsabili che danno false generalità, come capitato in Costiere Sorrentina".