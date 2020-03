Notizie calcio Napoli - Massimo Rastelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Gaetano era attenzionato da molte società e non avendo trovato spazio nel Napoli ha deciso di poter giocare alla Cremonese. Ci serviva un giocatore risolutore negli utlimi metri, quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Può avere un grande futuro solo se dipende da lui: ha le qualità, ma non deve accontentarsi dei piccoli step quotidiani. Ha una grande visione di gioco".