Raspadori: "Simeone? C'è stima e amicizia, nello spogliatoio ci sono grandi uomini"

L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro l'Ajax, ha risposto ad alcune domande:

"Affiatamento con Simeone? Penso che alla base di tutto ci sia un rapporto di stima e amicizia, quando il mister fa le scelte si va in campo con determinazione e voglia di esprimersi al meglio. Ci sono grandi uomini nello spogliatoio, aiuta tanto e c'è una bellissima atmosfera che porta vantaggi a tutti. Per quanto riguarda le scelte c'è il mister, in base al tipo di partita e dell'avversario che c'è.