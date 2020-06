RAI, Volpi: "Alla fine si riparte, è un segno bello per tutto il paese. Gare in chiaro? Basta ridurre l'embargo alla Rai"

Ultime calcio - Jacopo Volpi, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Volpi

"C'è stato un lungo momento nel quale ho creduto che non si potesse ripartire. Alla fine si riparte, è un segno bello per tutto il paese. Speriamo che vada tutto bene. Gare in chiaro? Basterebbe ridurre l'embrago e permettere di fare vedere subito i gol. Credo che qualcosa verrà fatto".