RAI, Varriale: "Pochi tifosi al San Paolo? Napoli non è Milano, sottovalutiamo il fattore economico!"

Enrico Varriale è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "

"Il Napoli sta costruendo una base molto forte, sta facendo un ottimo mercato. Tifosi popolano San Siro e non il San Paolo? I rapporti sono complessi, ci sono tanti fattori che spesso sottovalutiamo, anche economici. Napoli non ha il vento in poppa come Milano, quindi è normale che si abbiani dati migliori a San Siro".