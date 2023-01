RAI - Ounahi-Napoli, dall'agenzia segnali positivi al trasferimento! Spuntano le cifre

A RAI 2, durante il TG Sport, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato.

Mercato Napoli, novità su Ounahi e Contini

“Il portiere Nikita Contini chiuderà domani la sua esperienza in prestito alla Sampdoria, per passare in prestito semestrale alla Reggina.

Per quanto riguarda invece Azzedine Ounahi ci sono due notizie: una arriva dall’agenzia che lo gestisce, ovvero c’è il gradimento per l’ipotesi Napoli, dal quale sarebbe pronto un contratto da 1,5 milioni di euro per 5 anni. Non c’è però nessun sì definitivo, anzi verranno ascoltate anche le proposte dalla Premier, con Leeds e Leicester, e dalla Bundesliga, con quella del Lipsia. Tra Napoli e Angers però resta molta distanza: gli azzurri restano fermi a 15 milioni di euro bonus compresi, mentre la richiesta dell’Angers è di 25 milioni di euro”