Rai, Gentili: "Con Gattuso si sono visti alcuni miglioramenti nel gioco, ma alla squadra manca fiducia"

Bruno Gentili, collega della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Lazio in forma straordinaria. Meglio che il Napoli la affronti subito per provare a rilanciarsi. Con Gattuso ho visto dei miglioramenti tattici e nel gioco, ma è incredibile che non sfrutti le occasioni che gli si presentano. Oggi bisogna fare una grande prestazione altrimenti la stagione prenderà definitivamente una piega preoccupante. La squadra deve ritrovare fiducia e in questo Gattuso è molto bravo e la rosa è competitiva".