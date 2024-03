Quagliarella: "Il Napoli deve crederci e approfittare delle defezioni del Barcellona! Su Osimhen e Lewandowski..."

Notizie Napoli calcio. Fabio Quagliarella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Sfida tra Osimhen e Lewandowski? Sono due attaccanti protagonisti, uno ha l’esperienza ed è abituato ad avere questa pressione. Dall’altra invece Osimhen non ha quel palmares ma in queste partite ci si aspetta sempre il gol decisivo del centravanti. Non sarà semplice, ma il Napoli deve approfittare delle defezioni del Barcellona e credere di poter fare il risultato”.