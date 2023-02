Possibile allenamento al Maradona per il Napoli, l'annuncio di Spalletti

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Spezia Napoli, partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie A, ha parlato di un possibile allenamento al Maradona per chi gioca meno:

"Mi sembra che ci sia sempre visto l'affetto che riceviamo giornalmente anche per strada da parte dei tifosi. Bisogna fare attenzione perchè ci vogliono strutture corrette e regole da ottenersi. Quando abbiamo potuto siamo andati a fare allenamenti al Maradona, giocando amichevoli. Abbiamo pesato questa settimana di far fare lo strappo settimanale a quelli che giocano di meno per rimetterli in pari. Ed abbiamo pensato di farla al Maradona, perchè quelli che giocano di meno hanno comunque un'importanza fondamentale come si è visto nelle partite per far venir bene anche l'allenamento ed abituarsi a quel livello lì di calcio".