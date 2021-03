Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Zielinski ha ancora gli anticorpi dopo aver preso il Covid nei mesi scorsi. Non dovremmo avere brutte sorprese dal tampone dopo la positività di Skorupski che è suo compagno di stanza. Un virologo mi ha detto che hanno un minimo di 6-8 mesi di garanzia".