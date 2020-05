Polonia, il vice presidente della federcalcio: "Ho parlato con Zielinski, secondo me resta ma va blindato subito. Milik andrà via"

Calciomercato Napoli - Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Zielinski? E' una telenovela che dura da troppo tempo, non è una situazione normale. Il giocatore tra un anno va ascadenza di contratto va blindato. Con Piotr mi sono sentito, direi per il bene di tutti sarebbe chiudere subito tra le parti con tanto d'ufficialità. Milik? Sarri è un suo estimatore, ma è anche vero che qualche giorno fa è uscita la notizia che c'è anche l'Atletico Madrid. Dal mio punto di vista Zielinski resta ed Arek andrà via"