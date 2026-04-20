Politano da leader: "Chiedo scusa ai tifosi, con la Lazio non siamo scesi in campo. Danno fastidio i rumors su Conte, difficoltà fisiche evidenti"

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Politano da leader: Chiedo scusa ai tifosi, con la Lazio non siamo scesi in campo. Danno fastidio i rumors su Conte, difficoltà fisiche evidenti

Matteo Politano ci mette la faccia e chiede scusa: l'intervista da leader dopo Napoli-Lazio

Ultime notizie SSC Napoli - Parole da leader vero, quelle di Matteo Politano, in mixed zone, dopo Napoli-Lazio 0-2. Difficoltà mentali, ma anche fisiche, per il suo Napoli, secondo Matteo Politano. Che però resta infastidito anche dai rumors sul futuro di Antonio Conte.

Politano: intervista da leader dopo Napoli-Lazio

Queste le parole di Matteo Politano ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e Canale 21 in mixed zone dopo Napoli-Lazio, evidenziate da CalcioNapoli24:

"Cos'è successo con la Lazio? Oggi c'è solo da chiedere scusa, perché abbiamo fatto una bruttissima partita fin dall'inizio e non siamo proprio scesi in campo, quindi è un po' inspiegabile quanto accaduto oggi anche perché l'obiettivo nostro ancora non l'abbiamo centrato. Ora ci sono 5 partite per centrare l'obiettivo il prima possibile.

Difficoltà fisica, la Lazio dava la sensazione di stare meglio? La Lazio andava al doppio di noi, s'è visto in campo. Noi eravamo un po' spenti anche di gamba. Loro andavano molto più forti di noi, s'è visto in campo. Se non sei a posto fisicamente e quando la squadra ti sovrasta così, diventa difficile mettere a posto la partita.

Difficoltà mentali dopo Parma? Difficile dare una spiegazione a questo ko, quest'anno non era mai successo: è stata la partita più brutta dell'anno. C'è da ripartire dopo aver chiesto scusa per questa brutta sconfitta in casa.

Si parla tanto di futuro, vi disturbano questi rumors? Non ci disturba tanto, sono le cose belle e brutte di Napoli: spesso si parla un po' troppo prima. Non ci piace tanto che magari il nostro allenatore già sia dato come in partenza. Manca ancora un mese alla fine del campionato e ci sono ancora obiettivi da raggiungere. Dobbiamo concentrarci e fare il meglio possibile".

Matteo Politano in mixed zone
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