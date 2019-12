Pochesci: "Sono tutti responsabili, ma il colpevole è uno solo: il capo. Il Napoli deve solo mangiarsi le mani perchè ha lasciato un genio che aveva tra le mani: Sarri!"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sandro Pochesci:

"E' stata gestita malissimo dalla società la situazione in casa Napoli, peggio poi dallo staff e dai calciatori. Sono tutti responsabili, ma il colpevole è uno solo: il capo. Così come quando si vince è merito della società, quando le cose vanno male, è sempre la società che non è stata in grado di prevenire certe cose. Se Sarri dopo aver vinto in Europa vince anche in Italia, il Napoli deve solo mangiarsi le mani perchè ha lasciato un genio che aveva tra le mani. Napoli era l'obiettivo per Sarri e non è andato via, lo hanno mandato via".