Plastino: "Dybala al Napoli? L'attacco di Spalletti è forte anche senza di lui"

Michele Plastino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva parlando della suggestione Paulo Dybala al Napoli.

Ecco le parole di Plastino:

"Paulo Dybala al Napoli? Io credo che la compagne campana sia forte anche così, ha una squadra molto competitiva per fare bene anche nella prossima annata calcistica. Naturalmente l'argentino, qualora approdasse alla corte di mister Luciano Spalletti, migliorerebbe ulteriormente il tasso tecnico del team.

Per me l'attaccante migliore per il Napoli è Victor Osimhen. Il nigeriano, oltre ad essere molto forte, si è ben integrato nella rosa degli azzurri e, di conseguenza, sono convinto possa fare benissimo anche nella prossima annata calcistica"