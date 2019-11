Pistocchi: "Tra Ronaldo e Sarri non è finita a tarallucci e vino. Meglio l'epoca di Sarri che di Maradona"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La fase difensiva del Napoli non funziona, ha preso troppi goal. Il Liverpool, se vede sangue, è come un branco di squali. Firmino è un finto nove, gioca tra le linee mentre Manè e Salah sono fantastici nell'uno contro uno. Il Napoli fece bene nella gara d'andata, ma il Liverpool ebbe troppe palle goal. Prima il Napoli giocava a memoria, aveva un'identità precisa, adesso vediamo un Napoli condivago, ha alternato momenti buoni e altri meno buoni a Milano. Insigne deve far goal in quell'occasione, nel tu per tu con Donnarumma. La società non è stata brava nel tranquillizare la squadra, troppe chiacchiere. Oggi si parla delle multe e non di Liverpool-Napoli. Queste cose accadono in ogni club, ma dalla Juventus non escono mai certi spifferi. Capita anche a Torino però nessuno lo sa, non credete che sia andata a tarallucci e vino tra Cristiano Ronaldo e Sarri. Con Sarri ho visto il più bel Napoli della storia, mi divertiva più di quello di Maradona. Oggi non c'è più quell'identità di squadra che c'era prima".