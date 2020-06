Pistocchi: "Ripresa? Sarà fondamentale la tenuta mentale, Gattuso deve ancora crescere"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nelle partite di venerdì e sabato sarà fondamentale la tenuta mentale ma mi aspetto due partite spettacolari. Vediamo quale tra queste squadra si sarà preparata meglio in un periodo così delicato dal punto di vista psicologico. Aspetto per dare un giudizio tecnico su Gattuso perché secondo me deve ancora crescere”.