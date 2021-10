Pistocchi: "Il Torino continuerà a giocare come sa, ecco il Napoli come può fargli male"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le squadre di Gasperini e di Juric, come ha insegnato il Milan contro l'Atalanta, si mettono in difficoltà con i terzini molto alti che costringono i tre di difesa ad allargarsi per corprire meglio il campo. In questo modo si aprono spazi centrali. Se non lo fanno loro, tocca ai quinti di centrocampi abbassarsi ed in questo modo li perdi in fase offensiva. Juric continuerà a proporre il suo calcio, con costruzione dal basso ed un pressing forsennato a centrocampo".