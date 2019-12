Pistocchi: "Giocatori del Napoli più motivati in Champions, problema mentale della squadra. Non si può discutere Ancelotti..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"I giocatori del Napoli in Champions League hanno più motivazioni. Poi cè un problema di adattamento dei calciatori al sistema di gioco: Insigne, ad esempio, fatica a fare tutta la fascia e preferisce avere un centrocampista in più a coprirlo. Il problema per me è nella testa dei giocatori. Come si fa a discutere Ancelotti? Si possono discutere le scelte fatte a monte ma non il valore del calciatore".