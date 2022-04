Pinamonti: "Gol sull'errore di Meret? Come dice sempre il mister..." | VIDEO

Eroe del match tra Empoli e Napoli, Andrea Pinamonti che ha messo a segno una doppietta, ha rilasciato alcune dichiarazioni del post partita.

Cosa pensavamo al secondo gol del Napoli? Era immeritato, abbiamo fatto un'ottima partita, se non la migliore di questa stagione a mio avviso. Di conseguenza quando sei sotto di 2-0 l'umore non è al massimo. Però vedevo negli occhi dei miei compagni che ci credevano e alla fine si è visto. Fino all'ultimo minuto abbiamo sputato sangue ed abbiamo ribaltato il risultato.

Gol a Meret? Non è la prima volta che sono andato a pressare il portiere, come a Firenze. Oggi invece sono stato premiato e come dice sempre il mister: andare a crederci sempre anche se questi palloni che sembrano persi.