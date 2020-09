Ultime calcio Napoli - Sandro Piccinini è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Le squadre cambieranno durante la partita, come ha fatto il Napoli oggi. Questo grazie alle sostituzioni, che ora sono 5. 45' con più calciatori offensivi puoi permetterteli, come ha fatto oggi Gattuso: si esce dall'idea di schemi precisi in testa, mi piace l'elasticità di questi allenatori".