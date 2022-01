Petagna: "Quando non giochi perdi certezze, il gol mi ha dato fiducia! Osimhen il nostro bomber. Insigne? Troppo importante"

Ultimissime calcio Napoli - Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono contento, oggi dovevamo vincere perché la vittoria mancava da tre partite. A Torino è stato un punto importante, dobbiamo continuare così. Sono contento del gol, ma la priorità era vincere. Quando non giochi tanto perdi certezze, il gol mi ha dato fiducia ed ha cambiato tutto. Gol? Mi è venuto istintivamente, qualcuno mi ha detto che sono stato un po' ridicolo (ride, ndr). Ora rientra Osimhen, è un grande giocatore ed è il nostro bomber. Io ho sempre dato il mio contributo, Mertens è il nostro campione. Insieme daremo il nostro contributo. Insigne? E' il nostro capitano ed ha fatto una scelta di vita, sono contento per lui. E' troppo importante per noi, ora deve darci una mano perché vogliamo tornare in Champions League".