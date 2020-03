Pescara, Sebastiani: "Il calcio deve fare un passo indietro, oggi conta la salute"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Un'influenza normale in questo periodo può capitate e diversi nostri giocatori hanno registrato sintomi influenzali, così abbiamo chiesto gli esami del tampone perché i ragazzi sono preoccupati per la loro salute e quella dei loro parenti. Dobbiamo fermarci tutti per capire se questo virus possiamo debellarlo o meno. Il calcio deve fare un passo indietro, oggi conta la salute"