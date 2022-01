Pedullà risponde a Cassano: "Depressione del post calciatore, manca di rispetto"

Ultimissime notizie di calciomercato con la lite tra Cassano e Pedullà. Arriva la replica del giornalista ed esperto di mercato dopo le parole di Cassano sul trasferimento di Cristiano Ronaldo al Barcellona: "Cristiano Ronaldo al Barcellona? Ma che è sta cagata?". Le parole di Cassano a Bobo Tv e ora arrival a risposta di Pedullà.

Pedullà risponde a Cassano

Questa la replica di Alfredo Pedullà a Cassano: "Mi sembra la depressione del post calciatore. Puoi fare l'opinionista e tutto quello che vuoi, basta che resti nel rispetto. Ora pensa di far gol parlando rispetto a quando non faceva gol giocando. Cassano è così, se non gli piace Lukaku allora Lukaku è scarso. Lo stesso fa per Jorginho, Immobile e altri".

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A