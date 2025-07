Ultime calcio - In questo ore Pierluigi Gollini raggiungerà Cremona per le visite mediche e la firma. Il portiere si trasferisce alla Cremonese in prestito secco dalla Roma.

Gollini alla Cremonese

L'ex Napoli si trasferirà in grigiorosso dopo che la scorsa stagione ha cominciato il campionato con la maglia del Genoa per passare poi passare a gennaio alla Roma. Lo riporta Gianluca Di Marzio.