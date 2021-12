Pedullà: "Napoli-Reinildo già gennaio solo in caso di risoluzione con Ghoulam. Le ultime su Digne e difensore centrale"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto sul calciomercato della serie A sul sito di Gazzetta:

"L'Everton ha acquistato Mykolenko e ha la necessità di cedere in prestito, anche con diritto di riscatto, Digne che piace a Napoli ed Inter. E' anche un idea del Chelsea. L'Inter sta pensando di fare questa operazione in caso di uscita di Kolarov oppure di Vecino. Il terzino sinistro può essere un problema o una necessità anche per il Napoli visto che Ghoulam è in scadenza di contratto. L'arrivo di Reinildo potrebbe ssere anticipato a gennaio ma solo se dovesse essere risolto il contratto di Ghoulam. In caso contrario, il Napoli si dedicherà solo al difensore centrale"