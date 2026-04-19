Politano alza la voce: "Non ci piace che Conte sia dato già per partente"

È apparso particolarmente amareggiato Matteo Politano nel post-partita di Napoli-Lazio e non poteva essere altrimenti considerando il risultato pesante e una prestazione che lo stesso ha definito “orribile”.

Lazio-Napoli, Politano sul futuro di Conte

Matteo Politano in campo col Napoli

Intervenuto poi in mixed zone, l’attaccante anche ieri nei panni di capitano ha aggiunto: “Non siamo proprio scesi in campo ed è inspiegabile considerando che l’obiettivo non è ancora centrato: ora mancano cinque partite e dobbiamo ottenerlo il prima possibile. Questione mentale? Difficile dirlo, non avevamo mai giocato così. C’è solo da chiedere scusa”.

Sul futuro di Antonio Conte invece: “Non ci piace che sia dato già per partente quando c’è ancora un obiettivo da raggiungere da qui alla fine. Ora dobbiamo pensare a noi tessi e ottenere matematicamente la Champions”.