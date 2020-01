Pazienza: "Non bisogna sminuire la vittoria del Napoli, squadra cinica e compatta"

Ultimissime calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoJuve. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

E' eccessivo dire che la Juventus, ieri, sia rimasta negli spogliatoi? "Sì, perché così sembra che non sia proprio scesa in campo. A mio avviso non bisogna affatto sminuire la vittoria del Napoli, più cinico e compatto che bello. La squadra partenopea veniva da un periodo poco felice, aveva perciò bisogno di fare punti e di dimostrare nuovamente efficacia".

Una vittoria, a tuo parere, che può aiutare la squadra di Gattuso ad uscire da questa crisi. "E' una vittoria che arriva contro la prima della classe, presa nel modo giusto può dare uno slancio positivo. Come ha detto ieri Gattuso al termine della partita, ora bisognerà capire che tipo di risposte seguiranno a questa vittoria durante i prossimi match. Il Napoli ora dovrà dare continuità".