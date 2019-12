Pasqualin: "Torreira si è elevato a calciatore internazionale, Giuntoli lo conosce benissimo"

Claudio Pasqualin, avvocato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Gattuso non ha molto tempo a disposizione. I punti da recuperare in campionato non sono pochi. Gattuso ha fatto esperienza sia in Italia che all’estero, deve aver fiducia, essere sereno. Sono convinto che farà bene, la qualità della squadra è palese. Torreira? È un giocatore importante, dopo l’esperienza alla Sampdoria si è elevato a calciatore internazionale. Giuntoli lo conosce benissimo. Adesso va di moda questo nome e farebbe comodo al Napoli ma il problema del Napoli è mantenere il rapporto con i calciatori che sono in scadenza di contratto. De Laurentiis dovrà valutare le probabili offerte che arriveranno per Mertens e Callejon a gennaio, anche se manca poco, in estate andranno via a zero. Il Sassuolo è una squadra compatta, forse inferiore al Napoli, che poteva senza dubbio fare meglio di quello che sta facendo, un po’ come il Napoli. Boga è un giocatore pazzesco che se fosse continuo potrebbe essere straordinario. Un valore assoluto”.