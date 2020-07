Pasculli: "De Paul sarebbe un grandissimo acquisto per il Napoli, gli azzurri possono giocarsela con il Barcellona"

Ultime notizie calcio Napoli - Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"De Paul sarebbe un grandissimo acquisto per il Napoli, sulle sue tracce ci sono tante grandi squadre. Lo vedrei bene negli azzurri anche sulle corsie, a destra o a sinistra. Potrebbe poi far bene anche da interno di centrocampo, è molto forte sia tecnicamente che tatticamente. Al Napoli con il Barcellona serve una grande impresa, per me Gattuso deve andare lì per provare a vincere e non nel tentativo di non perdere. Gli azzurri hanno le carte per giocarsela a viso aperto”.