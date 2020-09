Parma, Liverani a Sky: "Napoli già rodato e tra le poche ad aver speso sul mercato, ma abbiamo retto bene per 60'. L'obiettivo di questa squadra resta la salvezza"

Notizie Napoli calcio. Fabio Liverani, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Parma-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 20/21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo incontrato una squadra con automatismi rodati, costruita per la Champions League. La mia formazione ha retto per 65' minuti, in maniera ordinata. Sicuramente per caratteristiche fisiche non siamo ancora brillanti, però mi è piaciuta per come ha tenuto in campo fino a mezz'ora dalla fine. Ora cercheremo di recuperare qualche giocatore completando la rosa, così da riprendere il lavoro in maniera corale e definitivo il prima possibile".



Ha chiesto qualcosa sul mercato alla nuova proprietà?

"La linea è continuativa, gli obiettivi li avevamo già predefiniti. Dobbiamo completare la rosa numericamente. A parte il Napoli che ha speso 80 milini, le altre sono abbastanza ferme".

Sull'esperienza a Lecce: "Rispetto all'anno scorso parto da un gruppo che è arrivato undicesimo, cercando di completarla sfruttando i cinque cambi a partita. La società mi ha chiesto la salvezza e credo ci siano tutti i presupposti per centrare gli obiettivi".