Pardo: "Napoli-Liverpool? Sono moderatamente ottimista per gli azzurri, ma devono trovare il giusto equlibrio in campo"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista "Non vedo l'ora di commentare Napoli-Liverpool. Faccio il lavoro più bello del mondo ed esprimo la mia gioia massima. Non credo che Ancelotti rinuncerà a Mertens nella sfida di domani visto il momento che vive il belga, ma Ancelotti ha la squadra sotto mano e di certo farà la scelta migliore. Il Napoli è molto brillante in attacco, ma concede ancora troppo agli avversari e anche contro la Sampdoria Meret è stato decisivo. Non vedo confusione tattica, ma è chiaro che il Napoli sta cercando un equilibrio tattico. Mancano ancora un pò di cose, ma credo che sia un percorso naturale e man mano la squadra azzurra migliorerà. Contro il Liverpool bisogna difendere di squadra perchè se lasci campo ai Reds, possono far male. Il Napoli lo vedo bene, conosce il Liverpool e me lo aspetto molto attento, ma allo stesso tempo aggressivo. Sono moderatamente ottimista e rispetto il Liverpool, ma credo che il Napoli farà una prestazione all'altezza"