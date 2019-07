Pandev, l'agente: "Elmas a Napoli può diventare il nuovo Hamsik. Pressione? Non sa nemmeno dove sia di casa..."

Venti minuti contro la Cremonese per un primo assaggio di Napoli. Ancelotti ieri ha fatto debuttare Eljif Elmas, l'ultimo arrivato in casa azzurra. A raccontarci il centrocampista macedone classe '99 è Leonardo Corsi del gruppo Branchini, agente - tra gli altri - di Goran Pandev ed esperto di calcio macedone: "Il Napoli ha un centrocampo di altissimo livello, Elmas dovrà essere bravo a conquistarsi il posto - spiega Corsi a calciomercato.com - ma le partite sono tante e avrà la possibilità di mettersi in mostra".



CARATTERISTICHE - Ruolo?: "Gioca a sinistra per rientrare sul piede destro. Al Fenerbahçe ha fatto anche il trequartista, in nazionale viene schierato interno in un centrocampo a tre. A Napoli credo sia perfetto come vice Zielinski. E' un giocatore tecnico e di qualità, con un buon tiro e una grande esplosività muscolare". Oggi vice Zielinski, domani.. "Sì, in futuro può diventare il nuovo Hamsik". Boom. Pressione? Zero, Elmas non sa nemmeno dove sia di casa: "Giocando a Instanbul ha dimostrato di non soffrirla". Un piccolo difetto: "Deve migliorare dal punto di vista tattico e avere più continuità". Ad aiutarlo a crescere ci pensa Carlo Ancelotti, che se lo studierà giorno dopo giorno in allenamento: "Non poteva trovare un allenatore migliore. Ha dimostrato di non giocare sempre con gli stessi ma di far ruotare i giocatori a disposizione". Ragazzo serio Eljif, senza grilli per la testa: "E' molto tranquillo, pensa solo al campo. Può sembrare un po' spensierato e timido, ma in realtà è determinato e convinto dei propri mezzi".



IL RETROSCENA - A garantire per Elmas ci pensa Pandev, che a Napoli ha giocato dal 2011 al 2014: "Goran ha lasciato un gran ricordo, sicuramente si saranno sentiti". Cresciuto nell'Academy dell'attaccante del Genoa, ad Elmas in passato si era interessata anche l'Inter: "Nel 2010-11 il club di Pandev ha fatto due amichevoli contro Milan e Inter, più avanti i nerazzurri chiesero informazoni a Goran sul ragazzo. Poi non se ne fece nulla". Il Napoli invece ha affondato il colpo e ha portato Elmas in Italia.