Gianluca Pagliuca, ex portiere, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino.

"Sarri alla Juventus? Dopo tutte quelle dichiarazioni fatte in passato, non avrei mai immaginato che accettasse la panchina bianconera. Cambierà il rapporto con la gente di Napoli, non trascorrerà un bel pomeriggio quando rimetterà piede al San Paolo. Lo stesso accadrà con Conte a Torino".