Paganin: "L'Atalanta sta benissimo fisicamente, Gattuso lavora sulla tenuta difensiva ma c'è un rischio da non correre"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Paganin, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è una squadra che sta bene e che sul piano tattico è migliorata tantissimo. Ora incontra l’Atalanta che, sul piano fisico, è una squadra che sta benissimo. E’ una squadra importante e quella di Bergamo è una bella partita davvero. Con la Juventus, rispetto a quanto è avvenuto con l’Inter, il Napoli ha fatto una partita diversa perché ha fatto molto più male. Gattuso sta lavorando sulla tenuta difensiva e sull’autostima della squadra. L’Atalanta segna tantissimo, se ti abbassi troppo e la porti in area di rigore è molto pericoloso, rischi che possano farti male”.