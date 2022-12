Padovan: "Le amichevoli del Napoli non mi preoccupano, ma Spalletti non sarà contento di una cosa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

"Dopo un Mondiale a metà stagione, tutto rappresenta un'incognita. Non mi sorprenderebbe vedere Brozovic e Lautaro Martinez in campo contro il Napoli, mentre i finalisti della Juventus non giocheranno a Cremona. Chi ha giocato in Qatar sino adesso dovrebbe essere già in forma, non so poi come Inzaghi e Spalletti gestiranno la ripartenza per Inter-Napoli.

Di certo i nerazzurri faranno di necessità virtù, ma schiereranno la miglior squadra possibile contro la capolista. Le sconfitte in amichevole per il Napoli? Restano tali, non c'è nulla da preoccuparsi. Quando si perde, però, è giusto porsi delle domande, soprattutto dopo la sconfitta col Lille. Per me non c'è da essere troppo preoccupati, ripeto, ma Spalletti non sarà stato contento di aver visto la propria squadra un po' fuori forma.

Bereszynski colpo Scudetto? Sì, è un po' eccessivo definirlo così, ma di certo completa la rosa (ride ndr). Il Napoli ha tante certezze e l'organico lungo è una di queste. Il polacco va bene come vice Di Lorenzo, ma l'importante sarà non alterare la chimica trovata sinora. La chimica di questa squadra è uno dei veri motivi per cui il Napoli ha accumulato il vantaggio che ha ora in classifica".