Padovan a CN24: "Caos rinvii? Stanno facendo tutti i furbi, Inter e Juve pensano solo ai propri interessi! Ne sta beneficiando Lotito..."

“Stanno facendo tutti i furbi con la storia dei rinvii e dell’allarme Coronavirus. Stanno pensando tutti ai propri interessi: la Juventus non voleva giocare senza pubblico e dopo la sconfitta con il Lione, l’Inter ha rifiutato la possibilità di giocare lunedì e quindi la partita è saltata. La gestione della Lega di Dal Pino è discutibile ed è stato eletto soprattutto grazie a Lotito che, infatti, si è guardato bene dal criticarlo perché ha beneficiato di questa situazione mettendosi in vetta al campionato”.